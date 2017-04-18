The Guardian: Пентагон предложил сбивать ракеты, выпущенные КНДР в рамках испытаний

Издание The Guardian сообщает со ссылкой на свои источники, что в качестве новой стратегии по ядерному разоружению КНДР Пентагон предложил сбивать испытываемые Пхеньяном ракеты.

Однако в администрации президента США опасаются, что перехват ракет может привести к эскалации ситуации.

Министр обороны Джеймс Мэттис доложил Конгрессу о планах Пентагона, однако окончательное решение еще не было принято.

Напомним, 17 апреля заместитель министра иностранных дел КНДР Хан Сонг-Рёль заявил, что армия КНДР продолжит регулярные испытания ракет, несмотря на международное давление.

Ранее в тот же день постоянный представитель Северной Кореи при ООН Ким Ин Рен обвинил США в нагнетании обстановки вокруг Корейского полуострова и создании "опасной ситуации, при которой ядерная война может начаться в любой момент".

16 апреля генерал-лейтенант Герберт Макмастер, советник по национальной безопасности президента США, в интервью программе This Week на телеканале АВС заявил, что Белый дом не исключает ни одного из возможных сценариев для того, что остановить ядерную программу Северной Кореи.





