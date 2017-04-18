Ле Пен пообещала закрыть Францию для иммиграции

Председатель партии "Национальный фронт" и кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен заявила, что, заняв пост президента, полностью отменит всю легальную иммиграцию в страну, сообщает BBC.

"Я введу мораторий на всю легальную иммиграцию, чтобы прекратить эту безумную и неконтролируемую ситуацию, которая тащит нас в пропасть", - заявила Ле Пен на митинге в Париже и добавила, что после это во Франции будут введены "гораздо более разумные и гуманные" иммиграционные законы.

Первый раунд президентских выборов во Франции состоится 23 апреля. В нем примут участие 11 кандидатов. Согласно результатам опросов общественного мнения, во второй раунд выборов, который состоится 7 мая, выйдут Марин Ле Пен и независимый кандидат Эммануэль Макрон.

Последние опросы указывают на то, что Макрон, занимавший пост министра экономики в правительстве Олланда, в первом раунде может обойти Ле Пен и получить около 24% голосов избирателей. Ле Пен по опросам получает в первом раунде 23% голосов, лидер правоцентристской партии "Республиканцы " Франсуа Фийон получит 19,5%, а ультралевый кандидат Жан-Люк Меланшон, депутат Европарламента и один из создателей и председателей "Левой партии", - 18%.

Фаворитом второго раунда, согласно опросам, является Эммануэль Макрон.





