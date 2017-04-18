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Австралия отменяет основную рабочую визу: правила меняют в интересах местных жителей

время публикации: 16:07 | последнее обновление: 16:07 блог версия для печати фото
Малколм Тернбулл

Правительство Австралии приняло решение отменить основную рабочую визу для иностранцев, о чем заявил премьер-министр страны Малколм Тернбулл в видеообращении, опубликованном 18 апреля на его странице в социальной сети Facebook.

"Пост" премьера уже собрал более 2.500 комментариев, подавляющее большинство из которых – негативные.

Отныне предпочтение в предоставлении работы будет отдано австралийцам. Премьер отметил, что в будущем в Австралии учредят новую временную визу для иностранных работников, которая будет выдаваться с учетом потребности страны в тех или иных специалистах.

При предоставлении разрешения на въезд в страну будет засчитываться рабочий стаж иностранцаи его уровень владения английским .

Список из более чем 650 профессий будет сокращен на 200, а продолжительность пребывания сократится с четырех до двух лет и потребует, как минимум, двухлетнего опыта работы.

К настоящему моменту принято решение о замене 457 выданных виз, которые пересмотрят с учетом новых, более жестких требований.

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