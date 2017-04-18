18 апреля 2017 г.
последняя новость: 13:44
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:12 В Соединенном Королевстве объявлены досрочные всеобщие выборы
12:12 "Левада Центр": количество сторонников "Крымнаш" значительно уменьшилось
11:44 Ле Пен пообещала закрыть Францию для иммиграции
11:19 В Таиланде найден мертвым бывший командир морского спецназа ЦАХАЛа
10:29 В Японии женщины смогут служить в бронетанковых войсках
09:52 Трамп намерен внести изменения в программу выдачи рабочих виз, чтобы дать работу американцам
09:27 ООН открывает архивы с ранее засекреченными свидетельствами о Холокосте
07:12 СМИ публикуют подробности задержания организатора теракта в петербургском метро
05:49 Активистка FEMEN попыталась сорвать выступление Марин Ле Пен в Париже
03:51 Вертолет армии США разбился на поле для гольфа недалеко от Вашингтона, один член экипажа погиб
В мире

В Соединенном Королевстве объявлены досрочные всеобщие выборы

время публикации: 13:12 | последнее обновление: 13:36 блог версия для печати фото
Тереза Мэй

Во вторник, 18 апреля, глава правительства Великобритании Тереза Мэй выступила с экстренным сообщением и объявила согражданам о проведении досрочных всеобщих выборов, которые состоятся 8 июня.

Это заявление было сделано сразу по завершении заседания кабинета министров на Даунинг-стрит, пишет газета The Telegraph.

Премьер-министр разъяснила этот шаг, заявив, что в период выхода из Евросоюза страна нуждается в сильном, уверенном и стабильном руководстве. По мнению Мэй, единственный способ преодолеть "раскол Вестминстера" в нелегкое для страны время – досрочные выборы, которые гарантируют "определенность и безопасность на долгие годы".

В среду, 19 апреля,Палата общин будет голосовать за это предложение - Мэй надеется, что парламентарии поддержат данное решение.

Информация уточняется.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 2 апреля 2017 г.
Swexit: депутат ЕС убежден, что Швеция последует примеру Великобритании
// NEWSru.co.il // В мире // 29 марта 2017 г.
Парламент Шотландии одобрил проведение нового референдума о независимости
// NEWSru.co.il // В мире // 22 марта 2017 г.
Теракт в Лондоне: Шотландия прекращает дебаты об отделении от Соединенного Королевства
// NEWSru.co.il // В мире // 17 марта 2017 г.
Королева Великобритании Елизавета II подписала закон о Brexit
// NEWSru.co.il // В мире // 13 марта 2017 г.
Шотландия планирует новый референдум. Тереза Мэй: "Политика – не игрушки"
// NEWSru.co.il // В мире // 12 марта 2017 г.
Названа дата выхода Великобритании из состава ЕС: март 2019 года







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 18 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017