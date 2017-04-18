В Соединенном Королевстве объявлены досрочные всеобщие выборы

Во вторник, 18 апреля, глава правительства Великобритании Тереза Мэй выступила с экстренным сообщением и объявила согражданам о проведении досрочных всеобщих выборов, которые состоятся 8 июня.

Это заявление было сделано сразу по завершении заседания кабинета министров на Даунинг-стрит, пишет газета The Telegraph.

Премьер-министр разъяснила этот шаг, заявив, что в период выхода из Евросоюза страна нуждается в сильном, уверенном и стабильном руководстве. По мнению Мэй, единственный способ преодолеть "раскол Вестминстера" в нелегкое для страны время – досрочные выборы, которые гарантируют "определенность и безопасность на долгие годы".

В среду, 19 апреля,Палата общин будет голосовать за это предложение - Мэй надеется, что парламентарии поддержат данное решение.

Информация уточняется.