СМИ публикуют подробности задержания организатора теракта в петербургском метро

На сайте газеты "Коммерсант" опубликованы подробности задержания предполагаемого организатора теракта в петербургском метро – 27-летнего Аброра Азимова.

Издание пишет, что Азимова вычислили, отрабатывая телефонные контакты исполнителя теракта-самоубийства Акбаржона Джалилова.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что подозреваемый был задержан в Одинцовском районе Московской области.

"Коммерсант" пишет, что Азимова задержали около железнодорожного перехода.

"Азимов с момента теракта в санкт-петербургском метрополитене 3 апреля фактически перешел на нелегальное положение – в снимаемой квартире не появлялся, а от своих телефонов избавился. Известно было лишь то, что он, как и двое других предполагаемых соучастников преступления, Садык Ортиков и Шохиста Каримова, которых арестовали по подозрению в терроризме, работал в кафе "Лесное" на Минском шоссе и жил где-то рядом с заведением", – сказано в публикации.

17 апреля Азимов, розыск которого велся уже несколько дней, приобрел пару новых сотовых телефонов и сим-карты. Очевидно, активировав одну из карт, он выдал свое местоположение.

При задержании за поясом у Азимова спецназовцы нашли и изъяли заряженный пистолет Макарова. На вопрос участников операции, догадывается ли он, за что его задержали, подозреваемый ответил утвердительно.

18 апреля Аброр Азимов предстанет перед судом, который изберет меру пресечения.

3 апреля на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" в третьем вагоне поезда прогремел взрыв. Помимо самого смертника погибли 14 человек и еще около 50 пострадавших были госпитализированы. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

Следствие установило имя террориста-смертника, им оказался 22-летний Акбаржон Джалилов. По данным министерства иностранных дел Киргизии, Акбаржон Джалилов родился 1 апреля 1995 года в городе Ош, в семье этнических узбеков. Получил неполное среднее образование. Киргизского гражданства у него не было. В 2011 году по достижению 16-летнего возраста он в соответствии с поданным им заявлением и ходатайством отца, гражданина России, получил паспорт гражданина Российской Федерации и с этого времени постоянно проживал на территории РФ.

Речь идет о первом подобном инциденте в метро Санкт-Петербурга за более чем 20 лет – предыдущий взрыв в вагоне петербургского метро произошел в 1996 году, если не считать взрыва в цветочном ларьке около вестибюля станции "Владимирская" в 2007-м.

Ранее неоднократно террористы осуществляли атаки в метрополитене Москвы. Последний такой теракт был совершен семь лет назад.

Теракты в московском метро. Справка

Ниже приведены данные о терактах, в различные годы осуществленных в московском метро. Сведения о предотвращенных терактах в данной справке не учитываются.

29 марта 2010. Теракты на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры". 40 погибших.

31 августа 2004. Взрыв между входом на станцию метро "Рижская" и торговым центром "Крестовский". 10 погибших (в том числе, террористка-смертница и ее сообщник), около 50 раненых.

6 февраля 2004. Взрыв на перегоне между станциями "Автозаводская" и "Павелецкая". 42 погибших (включая террориста-смертника), более 250 раненых.

5 февраля 2001. Взрыв на станции "Белорусская". Бомба была заложена под скамью на платформе. Около 10 человек получили ранения.

8 августа 2000. Взрыв в переходе станции метро "Пушкинская". 12 погибших, около 140 раненых.

11 июня 1996. Взрыв в вагоне метро между станциями "Тульская" и "Нагатинская". Погибли 4 человека, 14 получили ранения.

8 января 1977. Взрыв в вагоне метро между станциями "Измайловская" и "Первомайская". В тот же день были совершены еще два теракта. По обвинению в совершении этих терактов были осуждены и расстреляны армянские националисты.