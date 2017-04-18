Активисты GayRussia подали в суд на "Новую газету" из-за материала о преследовании геев в Чечне

Активисты правозащитного проекта GayRussia.ru и лидеры ЛГБТ-движения в городах Северного Кавказа подали иск в Басманный суд Москвы в адрес "Новой газеты" в связи с материалом "Новой" об убийствах и массовых задержаниях гомосексуалов в Чечне.

Об этом во вторник, 18 апреля, сообщает "Новая газета".

Речь идет об иске о защите чести и достоинства.

Истцы требуют от "Новой газеты" извинений, опровержения и компенсации в размере миллиона рублей за моральный ущерб.

Основанием для подачи иска названа публикация о том, что уведомления, поданные руководством GayRussia о проведении в Чечне ЛГБТ-мероприятий, спровоцировали преследование местных членов ЛГБТ-общины. Активисты также заявили, что информация о преследовании гомосексуалов в Чечне к ним не поступала.

Напомним, что 1 апреля российская "Новая газета" со ссылкой на собственные источники сообщила о задержаниях, пытках и "убийствах чести" жителей Чечни, подозреваемых в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Три дня спустя в центральной мечети Грозного состоялось экстренное собрание представителей исламского духовенства, где Адам Шахидов, советник главы Чечни Рамзана Кадырова, публично обвинил коллектив "Новой газеты" в клевете и назвал их "врагами нашей веры и нашей родины". Речи Шахидова и других выступавших транслировалось местным телевидением и широко разошлись в интернете.

По результатам этого собрания была принята резолюция, один из пунктов которой гласит: "Ввиду того, что нанесено оскорбление вековым устоям чеченского общества и достоинству мужчин-чеченцев, а также нашей вере, мы обещаем, что возмездие настигнет истинных подстрекателей, где бы и кем бы они ни были, без срока давности".

Муфтий Чечни Салах Межиев заявил, что авторов публикаций о преследовании геев в Чечне настигнет "возмездием Аллаха". Муфтий назвал журналистов "вставшими на сторону шайтанов, порочащих чеченский народ в лице духовенства Чеченской республики".

Результаты расследования "Новой газеты" и последовавшие за ним новые публикации, в том числе в западных СМИ, свидетельствуют о том, что в двух чеченских населенных пунктах (в городе Аргун и в селе Цоци-Юрт) существуют секретные тюрьмы, в которые с декабря 2016 года власти Чечни начали помещать гомосексуалистов. Согласно данным источников "Новой", за последние полгода были задержаны не менее 100 человек. Известны имена троих погибших, но источники в официальных структурах Чечни и местные ЛГБТ-активисты утверждают, что жертв гораздо больше.

3 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские правоохранительные органы проверят информацию о репрессиях в отношении лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне.

8 апреля главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов официально обратился к Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с требованием обязать Следственный комитет РФ начать расследование приведенных "Новой" фактов.

11 апреля адвокат международной правозащитной организации "Агора" Андрей Сабинин подал жалобу в Басманный суд Москвы с требованием признать бездействие председателя СК РФ Александра Бастрыкина незаконным.

16 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с заявлением о том, что публикации "Новой газеты" являются "попыткой очернить наше общество". По словам Кадырова, появление подобной информации в СМИ является "массированной информационной атакой" на руководимую им республику.

17 апреля Генпрокуратура сообщила, что прокуратура Чечни проверяет информацию "Новой газеты" о преследовании гомосексуалов в республике.





