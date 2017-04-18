Группировка "Абу Сайяф" планировала похищения европейцев в Малайзии и на Филиппинах

Спецслужбы Малайзии и Филиппин предотвратили массовые похищения иностранцев с туристических курортов, которые планировала террористическая группировка "Абу Саяф".

Об этом пишет во вторник, 18 апреля, малайзийская газета The Star со ссылкой на источники в спецслужбах двух стран.

План сорвался после того как в апреле этого года на острове Бохол был убит лидер группировки Абу Рами, а его 11 соратников сдались властям в филиппинской провинции Тави-Тави. Тем не менее, угроза похищения сохраняется, и спецслужбы продолжают следить за ситуацией.

По данным источников газеты, последние несколько месяцев боевики группировки планировали похищать туристов-европейцев, отдыхавших на острове Сабах, где расположен второй по величине штат Малайзии.

Отчеты спецслужб, датированные серединой февраля, свидетельствуют о том, что десятки вооруженных автоматами боевиков группировки на семи катерах отплыли из Патикула на Холо и прибыли на остров Кагаян Сулу на юге Филиппин, который находится в нескольких минутах плавания от Сабаха.

17 февраля боевики напали на вьетнамское грузовое судно MV Giang Hai, направлявшееся из Индонезии на Филиппины, взяли в плен шестерых членов экипажа и убили седьмого, а также совершили ряд других нападений на рыболовные суда.

Разведка Филиппин не исключает, что сдавшиеся могли планировать похищения иностранных туристов во время праздников на минувшую Пасху в водах Сабаха и на курорте Бохол. Власти уверены, что смерть Абу Рами и разоружение 11 боевиков уменьшили опасность на курортах, но не исключают появления новых лидеров, которые захотят заняться похищениями людей с целью выкупа.