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В Таиланде найден мертвым бывший командир морского спецназа ЦАХАЛа

время публикации: 11:19 | последнее обновление: 11:20 блог версия для печати фото
В Таиланде найден мертвым бывший командир морского спецназа ЦАХАЛа

Бывший командир морского спецназа ("шайетет-13") полковник запаса Гади Шефи был найден мертвым в гостинице в Патайе (Таиланд). Он находился там в рамках частной поездки.

Десять дней назад семья Шефи сообщила, что с ним прервана связь. Гади Шефи начал службу в "шайетет-13" в 1960 году, и с перерывами оставался в этом подразделении до демобилизации в 1978. В 1973 году принимал участие в войне Судного дня и был награжден знаком отличия. С 1976 по 1978 год был командиром спецназа.

Гади Шефи умер в возрасте 76 лет. У него остались четверо детей.

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