В Таиланде найден мертвым бывший командир морского спецназа ЦАХАЛа

Бывший командир морского спецназа ("шайетет-13") полковник запаса Гади Шефи был найден мертвым в гостинице в Патайе (Таиланд). Он находился там в рамках частной поездки.

Десять дней назад семья Шефи сообщила, что с ним прервана связь. Гади Шефи начал службу в "шайетет-13" в 1960 году, и с перерывами оставался в этом подразделении до демобилизации в 1978. В 1973 году принимал участие в войне Судного дня и был награжден знаком отличия. С 1976 по 1978 год был командиром спецназа.

Гади Шефи умер в возрасте 76 лет. У него остались четверо детей.