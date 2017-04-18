18 апреля 2017 г.
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В мире

Стив Стивенс, транслировавший убийство в Facebook, покончил с собой

время публикации: 19:44 | последнее обновление: 19:44 блог версия для печати

Стив Стивенс, транслировавший убийство 74-летнего Роберта Гудвина-старшего в Facebook, покончил с собой после того, как полиция вышла на его след. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на полицию американского штата Пенсильвания.

Тело преступника было обнаружено утром 18 апреля в округе Эри. Согласно сообщению полиции, Стив Стивенс застрелился.

16 апреля Стив Стивенс вышел из автомобиля в Клинвинде и сказал в камеру: "Вот кто-то, кого я сейчас убью. Я сейчас убью этого мужика". Прохожим оказался 74-летний Роберт Гудвин-старший, возвращавшийся с пасхального обеда в доме сына. Стивен попросил мужчину произнести имя Джой Лейн, затем выстрелил в него и уехал.

Выложив в своем Facebook видео убийства, он открыл онлайн-трансляцию, в ходе которой рассказал, что убил на Пасху в общей сложности 15 человек. Он утверждал, что убивает людей из-за своей бывшей девушки Джой Лейн.

Полиции пока не удалось найти подтверждений того, что Стив Стивенс убивал других людей.

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// NEWSru.co.il // В мире // 17 апреля 2017 г.
Убийство в Кливленде транслировалось в соцсети Facebook







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