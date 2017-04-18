18 апреля 2017 г.
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Пасхальная трагедия в Мексике: актер, игравший Иуду, нечаянно повесился

время публикации: 14:27 | последнее обновление: 14:27 блог версия для печати фото
Пасхальная трагедия в Мексике: актер, игравший Иуду, нечаянно повесился

Исполнение роли Иуды в пасхальной постановке "Крестный путь Иисуса" окончилось трагедией для 23-летнего актера из мексиканского города Танцитаро. Изображая повешение на дереве предавшего Христа ученика, молодой человек поскользнулся, сбил подставку и повис в воздухе.

Члены труппы и зрители пытались реанимировать несчастного, но не преуспели – он скончался от асфиксии по дороге в больницу, пишет во вторник, 18 апреля, британский таблоид The Daily Mail.

Полиция проводит расследование несчастного случая – версии о заговоре и самоубийстве не рассматриваются.

Аналогичная трагедия произошла в 2012 году в Бразилии. Актер, изображавший на сцене самоубийство Иуды, также случайно удавился.

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Вторник, 18 апреля 2017 г.
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