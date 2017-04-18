Пасхальная трагедия в Мексике: актер, игравший Иуду, нечаянно повесился

Исполнение роли Иуды в пасхальной постановке "Крестный путь Иисуса" окончилось трагедией для 23-летнего актера из мексиканского города Танцитаро. Изображая повешение на дереве предавшего Христа ученика, молодой человек поскользнулся, сбил подставку и повис в воздухе.

Члены труппы и зрители пытались реанимировать несчастного, но не преуспели – он скончался от асфиксии по дороге в больницу, пишет во вторник, 18 апреля, британский таблоид The Daily Mail.

Полиция проводит расследование несчастного случая – версии о заговоре и самоубийстве не рассматриваются.

Аналогичная трагедия произошла в 2012 году в Бразилии. Актер, изображавший на сцене самоубийство Иуды, также случайно удавился.