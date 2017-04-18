18 апреля 2017 г.
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В мире

Трамп намерен внести изменения в программу выдачи рабочих виз, чтобы дать работу американцам

время публикации: 09:52 | последнее обновление: 09:55 блог версия для печати фото
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп намерен подписать указ, предписывающий федеральным службам рекомендовать изменения в программе выдачи временных рабочих виз, по которой американские компании (в основном в области высоких технологий и других высокооплачиваемых сферах) нанимают иностранных работников, сообщает Reuters.

Согласно заявлению сотрудников администрации Белого дома, которые сообщили о решении президента журналистам, Трамп намерен подписать указ в рамках своей кампании "America First" ("Америка на первом месте"). Ранее американский президент обещал провести ряд реформ в области иммиграционной политики и в сфере поощрения американских производителей.

По плану Трампа, правила выдачи виз H-1B, предназначенных для иностранцев, поступающих на работу в американские компании в сфере хайтека, должны будут стать более жесткими.

Новый указ Трампа является еще одним шагом к сокращению числа иностранных работников, которых нанимают американские компании. В начале марта администрация Трампа распорядилась временно приостановить ускоренный процесс выдачи виз H-1B. Ускоренный процесс обработки заявления на выдачу визы занимает 15 дней, тогда как обычный период рассмотрения заявления может длиться несколько месяцев.



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// NEWSru.co.il // В мире // 5 марта 2017 г.
США прекращают ускоренную выдачу виз для работников хайтека







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