Опубликован доклад спецпрокурора Мюллера. "Гора родила мышь"

Минюст США опубликовал на своем официальном сайте расширенную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования возможных нарушений президента Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании.

Ранее Глава ведомства Уильям Барр пообещал, что доклад опубликуют полностью, но отредактируют, чтобы скрыть секретную информацию о работе спецслужб. В четверг, 18 апреля, Департамент юстиции США распространил среди членов Конгресса компакт-диски с 400-страничным докладом Мюллера, который в прошлом месяце завершил свое 22-месячное расследование российского вмешательства в предвыборную кампанию и роли президента Трампа.

Генеральный прокурор Уильям Барр уже сообщил, что спецпрокурор не обнаружил свидетельств сговора между штабом Трампа и Москвой. Впрочем, в резюме отмечается, что этот вывод не освобождает Трампа от обвинений в создании препятствий правосудию.

В частности, согласно докладу, существуют доказательства того, что Трамп действительно уволил директора ФБР Джеймса Коми из-за расследования подозрений о вмешательстве России в американские выборы.

В докладе также указывается, что Трамп пытался добиться увольнения Роберта Мюллера.

Президент США уже поспешил назвать себя жертвой крупнейшей за все время политической постановки и обвинил в преступлениях Демократическую партию США.

"Величайшая политическая мистификация всех времен! Преступления совершали продажные, грязные полицейские и Национальный комитет Демпартии/демократы", - написал Трамп на своей странице в социальной сети Тwitter.

Трамп отрицает сговор с Россией, считает расследование Мюллера "охотой на ведьм" и назвал само решение начать расследование попыткой государственного переворота. Также он одобрил решение генпрокурора начать проверку действий спецслужб, предпринятых в 2016 году в отношении штаба Трампа.

Президент Владимир Путин 9 апреля заявил, что сговора с Трампом и вмешательства в выборы в США со стороны России не было. По его словам, в Москве с самого начала знали, что Мюллер ничего не найдет. Итог расследования он охарактеризовал фразой "гора родила мышь", отмечает сайт телеканала "Дождь".





