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В мире

Опубликован доклад спецпрокурора Мюллера. "Гора родила мышь"

время публикации: 18:20 | последнее обновление: 20:05 блог версия для печати фото
Генеральный прокурор Уильям Барр
Трамп отрицает сговор с Россией
Трамп обвинил в преступлениях Демократическую партию США

Минюст США опубликовал на своем официальном сайте расширенную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования возможных нарушений президента Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании.

Ранее Глава ведомства Уильям Барр пообещал, что доклад опубликуют полностью, но отредактируют, чтобы скрыть секретную информацию о работе спецслужб. В четверг, 18 апреля, Департамент юстиции США распространил среди членов Конгресса компакт-диски с 400-страничным докладом Мюллера, который в прошлом месяце завершил свое 22-месячное расследование российского вмешательства в предвыборную кампанию и роли президента Трампа.

Генеральный прокурор Уильям Барр уже сообщил, что спецпрокурор не обнаружил свидетельств сговора между штабом Трампа и Москвой. Впрочем, в резюме отмечается, что этот вывод не освобождает Трампа от обвинений в создании препятствий правосудию.

В частности, согласно докладу, существуют доказательства того, что Трамп действительно уволил директора ФБР Джеймса Коми из-за расследования подозрений о вмешательстве России в американские выборы.

В докладе также указывается, что Трамп пытался добиться увольнения Роберта Мюллера.

Президент США уже поспешил назвать себя жертвой крупнейшей за все время политической постановки и обвинил в преступлениях Демократическую партию США.

"Величайшая политическая мистификация всех времен! Преступления совершали продажные, грязные полицейские и Национальный комитет Демпартии/демократы", - написал Трамп на своей странице в социальной сети Тwitter.

Трамп отрицает сговор с Россией, считает расследование Мюллера "охотой на ведьм" и назвал само решение начать расследование попыткой государственного переворота. Также он одобрил решение генпрокурора начать проверку действий спецслужб, предпринятых в 2016 году в отношении штаба Трампа.

Президент Владимир Путин 9 апреля заявил, что сговора с Трампом и вмешательства в выборы в США со стороны России не было. По его словам, в Москве с самого начала знали, что Мюллер ничего не найдет. Итог расследования он охарактеризовал фразой "гора родила мышь", отмечает сайт телеканала "Дождь".



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 18 апреля 2019 г.
США ожидают доклада спецпрокурора Мюллера: Трамп назвал себя "жертвой травли"
// NEWSru.co.il // Пресса // 25 марта 2019 г.
The Washington Post: Трамп не состоял в сговоре с Россией, но Мюллер не оправдал его
// NEWSru.co.il // В мире // 24 марта 2019 г.
Прокурор Мюллер не нашел сговора Трампа с Кремлем в период предвыборной кампании
// NEWSru.co.il // В мире // 23 марта 2019 г.
Спецпрокурор Мюллер завершил расследование о возможном вмешательстве России в дела США
// NEWSru.co.il // В мире // 5 марта 2019 г.
Пресс-секретарь Белого дома назвала "позорным" расширение расследования против Трампа





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