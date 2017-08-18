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Полиция Барселоны: поиск исполнителя теракта в центре города продолжается

время публикации: 01:37 | последнее обновление: 02:10 блог версия для печати фото
Полиция Барселоны: поиск исполнителя теракта в центре города продолжается

Полиция Барселоны сообщила, что ни один из двух задержанных по подозрению в причастности к теракту в центре города, не находился за рулем автомобиля, врезавшегося в толпу пешеходов.

Согласно сообщению, один из подозревемых является гражданином Испании, другой – гражданином Марокко, передает информационное агентство Reuters.

Поиск исполнителя теракта продолжается.

Как сообщалось ранее, нападение было совершено в четверг, 17 августа, в 17:23 по местному времени на бульваре Ла Рамбла, главной туристической магистрали исторического центра Барселоны. Злоумышленник ехал по тротуару от площади Каталония до рынка Бокерия – примерно 530 метров, – петляя, чтобы сбить как можно больше людей. Затем он выскочил из машины и скрылся с места преступления. Позднее стало известно, что у террориста были сообщники.

По последним данным, в результате теракта погибли 13 человек, более 100 человек получили ранения. Власти Каталонии объявили трехдневный траур по жертвам нападения.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство".

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Пятница, 18 августа 2017 г.
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