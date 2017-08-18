В совершении теракта в Барселоне подозревается 18-летний Муса Укабир

Полиция Каталонии ведет розыски 18-летнего Мусы Укабира, брата задержанного ранее Дрисса Укабира (28), по подозрению в совершении теракта в Барселоне.

Согласно подозрениям, именно Муса находился за рулем фургона Fiat Talento, выехавшего на тротуар пешеходной улицы на бульваре Ла Рамбла и совершившего наезд на людей в районе между площадью Пласа-де-Каталунья и оперным театром Лисео.

Злоумышленник ехал по тротуару от площади Каталония до рынка Бокерия – примерно 530 метров – петляя, чтобы сбить как можно больше людей. Затем он выскочил из машины и скрылся с места преступления.

По данным следствия, Муса воспользовался паспортом старшего брата, чтобы арендовать ставший орудием теракта автомобиль.