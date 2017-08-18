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В мире

Количество погибших в теракте в Барселоне выросло до 14 человек

время публикации: 13:36 | последнее обновление: 13:36 блог версия для печати фото
Количество погибших в теракте в Барселоне выросло до 14 человек

Каталонские службы спасения сообщили о смерти одного из пострадавших в теракте, совершенном накануне в Барселоне.

Таким образом, общее количество жертв теракта увеличилось до 14 человек. Еще 14 из более чем ста раненых находятся в критическом состоянии.

Среди жертв теракта и пострадавших, доставленных в больницы Барселоны, есть граждане Австралии, Алжира, Аргентины, Бельгии, Венгрии, Венесуэлы, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Китая, Кубы, Македонии, Нидерландов, Перу, Румынии и Франции.

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Пятница, 18 августа 2017 г.
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