Опубликовано имя владельца машины, убитого террористами на выезде из Барселоны

Вечером 17 августа, после теракта на бульваре Ла Рамбла, на блокпосте на выезде из Барселоны легковой автомобиль сбил троих полицейских.

- Автомобильный теракт в Барселоне. Фоторепортаж

Сообщалось, что водитель был застрелен сотрудниками полиции. Однако позже стало известно, что владелец машины не был причастен к наезду на полицейских, так как к тому времени он был зарезан, а его труп злоумышленники посадили на пассажирское сиденье.

Каталонское радио SER сообщает имя убитого – это 32-летний Пабло Перес, житель города Вильяфранка-дель-Пенедес, накануне приехавший в Барселону.

Также испанская полиция сообщила, что среди четырех террористов, ликвидированных в ходе спецоперации в Камбрильсе, мог быть и террорист, ответственный за теракт в Барселоне.