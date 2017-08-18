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Опубликовано имя владельца машины, убитого террористами на выезде из Барселоны

время публикации: 16:54 | последнее обновление: 16:58 блог версия для печати фото
Опубликовано имя владельца машины, убитого террористами на выезде из Барселоны

Вечером 17 августа, после теракта на бульваре Ла Рамбла, на блокпосте на выезде из Барселоны легковой автомобиль сбил троих полицейских.

- Автомобильный теракт в Барселоне. Фоторепортаж

Сообщалось, что водитель был застрелен сотрудниками полиции. Однако позже стало известно, что владелец машины не был причастен к наезду на полицейских, так как к тому времени он был зарезан, а его труп злоумышленники посадили на пассажирское сиденье.

Каталонское радио SER сообщает имя убитого – это 32-летний Пабло Перес, житель города Вильяфранка-дель-Пенедес, накануне приехавший в Барселону.

Также испанская полиция сообщила, что среди четырех террористов, ликвидированных в ходе спецоперации в Камбрильсе, мог быть и террорист, ответственный за теракт в Барселоне.

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