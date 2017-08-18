Теракты в Каталонии совершила группа боевиков марокканского происхождения

В пятницу, 18 августа, около 15:00, испанские власти сообщили уточненные данные о числе пострадавших в терактах в Каталонии. В настоящее время речь идет о 130 раненых. Также, по уточненным сведениям, в терактах пострадали граждане 34 стран.

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По данным каталонского радио SER, ответственной за теракт является группа, состоявшая из двенадцати боевиков марокканского происхождения, недавно вернувшихся из Сирии. В настоящее время сообщается о четырех задержанных. Двое из них, предположительно, связаны с терактами в Барселоне и Камбрильсе.

Сотрудники Mossos d'Esquadra не исключают, что террористы могли арендовать и другие фургоны, планируя использовать их для нападений.





