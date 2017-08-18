Полицейская операция к югу от Барселоны, ликвидированы предполагаемые террористы

В ночь на пятницу, 18 августа, полиция Каталонии сообщила о проведении контртеррористической операции в городе Камбрильс (провинция Таррагона), к югу от Барселоны.

Правоохранители обратились к жителям города с призывом не покидать свои дома.

Согласно сообщению полиции, в ходе операции, подробности которой пока не приводятся, были ликвидированы четыре предполагаемых террориста. В перестрелке несколько человек получили ранения.

Связана ли данная операция с терактом в Барселоне, пока неясно.

Напомним, накануне на бульваре Ла Рамбла, главной туристической магистрали исторического центра Барселоны, белый фургон врезался в толпу пешеходов. В результате теракта погибли не менее 13 человек, более 100 человек получили ранения.

Нападение было совершено в 17:23 по местному времени. Злоумышленник ехал по тротуару от площади Каталония до рынка Бокерия – примерно 530 метров, – петляя, чтобы сбить как можно больше людей. Затем он выскочил из машины и скрылся с места преступления.

Позднее стало известно, что у террориста были сообщники. Двое из них были задержаны, еще один ликвидирован. Поиск исполнителя теракта продолжается.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство".