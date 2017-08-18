Теракт в финском городе Турку. Один погибший, шестеро раненых

В финском городе Турку в пятницу, 18 августа, преступник, вооруженный ножом, атаковал прохожих на площади Кауппатори, сообщает финское агентство YLE.

В результате нападения один человек был убит. Полиция сообщает о шести раненых (пять женщин и один мужчина).

Полиция открыла огонь по подозреваемому, ранив его в ногу. После этого вооруженный мужчина был задержан.

По свидетельствам очевидцев, в момент происшествия на площади было 50-60 человек. Мужчина, вооруженный ножом, громко выкрикнул: "Аллах акбар!", а затем стал атаковать прохожих, в том числе, женщину, катившую детскую коляску. Несколько человек попытались остановить его.

В настоящее время полиция ищет возможных сообщников преступника, центр Турку оцеплен.





