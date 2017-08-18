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В мире

МВД Финляндии: преступник, напавший на прохожих в Турку, скорее всего, иностранец

время публикации: 20:01 | последнее обновление: 20:01 блог версия для печати фото
МВД Финляндии: преступник, напавший на прохожих в Турку, скорее всего, иностранец

Личность злоумышленника, убившего двоих и ранившего ножом восемь человек в центре Турку, пока не установлена, сообщает "Фонтанка.fi" со ссылкой на данные, полученные от представителей финской полиции во время пресс-конференции.

"Пока не удалось подтвердить личность подозреваемого, выясняется, есть ли он в регистрах (базах персональных данных граждан страны), но на вид он иностранец", - сообщила министр внутренних дел Финляндии Паула Рисикко.

Полиция приехала на место происшествия спустя три минуты после того того, как было совершено нападение, и, выстрелив в злоумышленника, задержала его. Сейчас он получает медицинскую помощь.

Угроза миновала, и сейчас в центре Турку безопасно, заверила полиция.

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Пятница, 18 августа 2017 г.
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