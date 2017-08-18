Террорист, напавший на прохожих в Турку, кричал "Аллах акбар!"

В финском городе Турку в пятницу, 18 августа, преступник, вооруженный ножом, атаковал прохожих на площади Кауппатори.

Согласно последним данным, два человека погибли. По меньшей мере, 8 (среди них пять5 женщин) получили ранения различной степени тяжести, двое пострадавших находятся в критическом состоянии. По свидетельствам очевидцев, в момент происшествия на площади было 50-60 человек; мужчина, вооруженный ножом, громко выкрикнул: "Аллах акбар!", а затем стал атаковать прохожих, в том числе, женщину, катившую детскую коляску. Эта женщина, получившая серьезные ранения, в настоящее время находится в больнице.

Полиция не подтвердила заявления очевидцев о том, что нападавший выкрикивал: "Аллах акбар!". Начальник полиции Турку Сеппо Колемайнен сказал, что в настоящее время нападение не рассматривается как связанное с террором, однако такой мотив нельзя исключать.

Личность злоумышленника, убившего двоих и ранившего ножом восемь человек в центре Турку, пока не установлена. Его имя не обнаружено в базе персональных данных граждан старны, возможно, он является иностранцем.



