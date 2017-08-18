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В мире

Опубликованы фотографии четырех подозреваемых в осуществлении терактов в Каталонии

время публикации: 18:56 | последнее обновление: 19:07 блог версия для печати фото
Опубликованы фотографии четырех подозреваемых в осуществлении терактов в Каталонии

Полиция Испании обнародовало фотографии четырех подозреваемых в осуществлении терактов в Барселоне и Камбрильсе. При этом следствие полагает, что эти два теракта связаны между собой.

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Глава МВД Хоакин Поран заявил, что связь между этими двумя нападениями, без сомнения, существует, также они связаны со взрывом, прогремевшим в четверг, 16 августа, в городе Альканар, в 200 км от Барселоны, где в результате взрыва погиб один человек.

Всем четверым подозреваемым, Мусе Укабиру, Мохаммаду Хишами, Юнису Абуякубу и Саиду Алла, - от 17 до 24 лет. Все они марокканского происхождения, однако родились в Испании, сообщает Daily Mail.

По мнению следствия, 17-летний Муса Укабир украл паспорт своего брата, чтобы арендовать фургон, использованный для нападения. Его брат, 28-летний Дрисс Укабир, накануне вечером сам пришел в полицию, чтобы заявить о своей непричастности к теракту.

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