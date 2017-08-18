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В мире

Мужчина с самурайским мечом напал на президентский дворец в Тайване

время публикации: 15:47 | последнее обновление: 15:52 блог версия для печати фото
Мужчина с самурайским мечом напал на президентский дворец в Тайване

Мужчина, вооруженный самурайским мечом, напал на президентский дворец в столице Тайваня Тайбэй и ранил охранника. Об этом в пятницу, 18 августа, сообщает BBC.

Отмечается, что нападавший украл меч в музее, разбив молотком витрину. В его рюкзаке также был обнаружен флаг КНР. Мужчина заявил полиции, что таким образом он хотел выразить свои политические взгляды.

Напомним, Тайвань - частично признанное островное государство в Тихом Океане, которое Китай считает своей провинцией.

Охранник, получивший ранение в плечо, был доставлен в больницу.

Во время инцидента во дворце проводилось мероприятие для работников дворца и их семей. "Я не могу себе представить, каков был бы результат, если бы он попал туда с мечом", - сказал министр обороны Тайваня Фенг Ши-Куан.

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