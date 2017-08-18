Главы "Мосада" и АМАНа прибыли на переговоры в Вашингтон

В четверг, 17 августа, в США прибыла высокопоставленная израильская делегация представителей силовых структур, возглавляемая директором службы внешней разведки "Мосад" Йоси Коэном.

Также в руководство делегации вошли командующий военной разведкой (АМАН) генерал-майор Герци Галеви и начальник военно-политического управления в министерстве обороны Зоар Палти.

Сразу по прибытии делегацию в Белом доме принял советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, его заместительница Дина Пауэлл и спецпосланник президента на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт.

Стороны обсудили ситуацию в Сирии, соглашение о прекращении огня, требование о выводе иранских войск и шиитских милиций, а также укрепление ливанской террористической группировки "Хизбалла".