Газета El Mundo опубликовала имена шестерых из четырнадцати погибших в Каталонии

В пятницу, 18 августа, около 18:00, испанская газета El Mundo сообщила о том, что установлены личности нескольких жертв теракта в Барселоне.

- Автомобильный теракт в Барселоне. Фоторепортаж

Согласно официальным данным, в теракте погибли 14 человек. 130 получили ранения. Некоторые из них находятся в тяжелом или критическом состоянии. Среди пострадавших – граждане тридцати четырех стран.

ИМЕНА ПОГИБШИХ

Франсиско Лопес Родригес, 56 лет (Испания)

Хавьер Мартинес (Испания)

Элке Ванбокрик, 44 года (Бельгия)

Бруно Галотта, 35 лет (Италия)

Лука Руссо, 25 лет (Италия)

Джаред Такер, 42 года (США)



Также среди погибших – 3-летний ребенок, шедший по бульвару вместе с матерью, бабушкой, старшей сестрой и тетей; и 74-летняя женщина, приехавшая в Барселону из Лиссабона (Португалия).