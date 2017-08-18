Главный подозреваемый в барселонском теракте был убит полицией минувшей ночью

18-летний Муса Укабир, которого испанская полиция считает ответственным за осуществление теракта в Барселоне, был среди пятерых террористов, ликвидированных в ходе антитеррористической операции в Камбрильсе, в ночь на пятницу, 18 августа, сообщает Daily Mail.

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Еще четверо подозреваемых в причастности к терактам были задержаны на следующий день.

Полиция считает, что за терактами в Каталонии стоит группа из двенадцати боевиков "Исламского государства" марокканского происхождения, недавно вернувшихся из Сирии.

Полиция опубликовала фотографии троих разыскиваемых мужчин, подозреваемых в причастности к теракту: Мохаммада Хишами, Юниса Абуякуба и Саида Алла. Все они марокканского происхождения, однако родились в Испании. Полиция допрашивает мать Мусы Укабира, Фатиму, а также его сестер, Фахиму и Ханане.

По мнению следствия, 17-летний Муса Укабир украл паспорт своего брата, чтобы арендовать фургон, использованный для нападения. Его брат, 28-летний Дрисс Укабир, накануне вечером сам пришел в полицию, чтобы заявить о своей непричастности к теракту.

Задержан также брат Саида Алла, Мохаммад Алла.