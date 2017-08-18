18 августа 2017 г.
Глаголева скрывала свою болезнь
Вино в пещере льется рекой
Закрыта программа Юлии Меньшовой
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
22:30 Главный подозреваемый в барселонском теракте был убит полицией минувшей ночью
20:51 Террорист, напавший на прохожих в Турку, кричал "Аллах акбар!"
20:36 El Mundo: установлены личности нескольких жертв теракта в Барселоне
20:01 МВД Финляндии: преступник, напавший на прохожих в Турку, скорее всего, иностранец
19:35 Теракт в Турку: уточненные данные о погибших и раненых
18:56 Опубликованы фотографии четырех подозреваемых в осуществлении терактов в Каталонии
17:09 Теракт в финском городе Турку. Двое погибших, 8 раненых
16:54 Опубликовано имя владельца машины, убитого террористами на выезде из Барселоны
15:47 Мужчина с самурайским мечом напал на президентский дворец в Тайване
15:43 Теракты в Каталонии совершила группа боевиков марокканского происхождения
В мире

Главный подозреваемый в барселонском теракте был убит полицией минувшей ночью

время публикации: 22:30 | последнее обновление: 22:33 блог версия для печати фото
Главный подозреваемый в барселонском теракте был убит полицией минувшей ночью

18-летний Муса Укабир, которого испанская полиция считает ответственным за осуществление теракта в Барселоне, был среди пятерых террористов, ликвидированных в ходе антитеррористической операции в Камбрильсе, в ночь на пятницу, 18 августа, сообщает Daily Mail.

- Автомобильный теракт в Барселоне. Фоторепортаж

Еще четверо подозреваемых в причастности к терактам были задержаны на следующий день.

Полиция считает, что за терактами в Каталонии стоит группа из двенадцати боевиков "Исламского государства" марокканского происхождения, недавно вернувшихся из Сирии.

Полиция опубликовала фотографии троих разыскиваемых мужчин, подозреваемых в причастности к теракту: Мохаммада Хишами, Юниса Абуякуба и Саида Алла. Все они марокканского происхождения, однако родились в Испании. Полиция допрашивает мать Мусы Укабира, Фатиму, а также его сестер, Фахиму и Ханане.

По мнению следствия, 17-летний Муса Укабир украл паспорт своего брата, чтобы арендовать фургон, использованный для нападения. Его брат, 28-летний Дрисс Укабир, накануне вечером сам пришел в полицию, чтобы заявить о своей непричастности к теракту.

Задержан также брат Саида Алла, Мохаммад Алла.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 18 августа 2017 г.
El Mundo: установлены личности нескольких жертв теракта в Барселоне
// NEWSru.co.il // В мире // 18 августа 2017 г.
Опубликовано имя владельца машины, убитого террористами на выезде из Барселоны
// NEWSru.co.il // В мире // 18 августа 2017 г.
Теракты в Каталонии совершила группа боевиков марокканского происхождения
// NEWSru.co.il // В мире // 18 августа 2017 г.
Начата публикация данных о жертвах терактов в Каталонии
// NEWSru.co.il // В мире // 18 августа 2017 г.
Уточнение о попытке теракта около Барселоны: водитель был убит до наезда на полицейских
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 августа 2017 г.
Консул Израиля в Барселоне: в местных больницах нет израильтян, пострадавших в теракте
// NEWSru.co.il // В мире // 18 августа 2017 г.
Полицейская операция к югу от Барселоны, ликвидированы предполагаемые террористы
// NEWSru.co.il // В мире // 18 августа 2017 г.
Полиция Барселоны: поиск исполнителя теракта в центре города продолжается
// NEWSru.co.il // В мире // 17 августа 2017 г.
Автомобильный теракт в Барселоне, многочисленные жертвы







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 18 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017