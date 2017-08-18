Певцу Александру Новикову предъявлено обвинение в многомиллионном мошенничестве

Следственное управление СКР по Свердловской области в четверг, 17 июля, предъявили окончательное обвинение певцу Александру Новикову по делу о мошенничестве с деньгами пайщиков потребительского жилищно-строительного кооператива "Бухта Квинс".

Новиков и его партнеры Михаил Шилиманов и Лариса Ассонова обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), пишет газета "Коммерсант".

По версии следствия, обвиняемые в 2010-2012 гг. совершили хищение около 50 млн рублей у 65 пайщиков кооператива. Деньги по подложным документам были перечислены на счета фирм, не участвовавших в строительстве коттеджного поселка "Бухта Квинс", а затем обналичены.

Как отметили в СК, обвиняемые похищали средства под предлогом оплаты строительных работ, которые ранее уже были выполнены другой компанией.

Строительство поселка из 56 домовладений началось в 2008 году в поселке Изоплит недалеко от Екатеринбурга на земельном участке площадью 4,6 га, находившемся в собственности Александра Новикова. Финансирование строительства осуществлялось из средств созданного жилищно-строительного кооператива "Бухта Квинс". Его членами стали 65 пайщиков с общей суммой взносов более 150 млн рублей. Завершить строительство планировалось в 2012 году, однако в 2011 году строительные работы были приостановлены. В начале текущего года Александр Новиков объявил о возобновлении строительства "Бухты Квинс", а в июле – о завершении.

В полученном РИА Новости релизе, распространенном пресс-службой Новикова, говорится, что певец считает обвинение не основанным на законе и сформированным "из противоречащих друг другу домыслов следствия и манипуляций результатами экспертиз". Новиков называет данное дело заказным и имеющим "единственную цель – любым способом сделать меня виновным".