Суд США утвердил экстрадицию террористки НФОП в Иорданию

Суд США утвердил внесудебную сделку между прокуратурой и активисткой "Народного фронта освобождения Палестины" Расмией Одэ, которая была признана виновной в обмане иммиграционных властей США при получении гражданства.

В рамках сделки Одэ будет депортирована в Иорданию, а ее американское гражданство будет аннулировано.

Как сообщалось ранее, в 1969-м году Расмия Юсеф Одэ, являвшаяся активисткой "Народного фронта освобождения Палестины", участвовала в осуществлении терактов в Иерусалиме. Тогда террористами были заложены две бомбы: в магазине и британском консульстве. В результате взрыва бомбы в магазине (21 февраля) два человека погибли, еще 20 получили ранения. В результате взрыва в консульстве (25 февраля) никто не погиб, один человек был ранен, зданию был причинен ущерб.

Одэ была вскоре арестована израильскими спецслужбами, в 1970-м суд приговорил ее к пожизненному заключению. Но после 10 лет, проведенных в тюрьме, она была освобождена в рамках "сделки по обмену заключенными" (власти Израиля тогда освободили 76 арабских террористов в обмен на израильского солдата, захваченного в Ливане).

В 1995 году Расмия Юсеф Одэ иммигрировала в США, а в 2004-м получила гражданство. При заполнении иммиграционных документов она скрыла, что отбывала тюремный срок.

Как отмечается в заявлении прокуратуры США, в случае, если бы американским властям стало известно о ее роли в осуществлении теракта в Иерусалиме в 1969 году, она не получила бы гражданства и была бы выслана из страны. Адвокат Джеймс Феннерти, представляющий интересы семьи Одэ в течение многих лет, заявил, что Расмия никогда не обсуждала с ним свою прошлую жизнь и не говорила о своей деятельности в НФОП. Он назвал ее "заботливой женщиной, которая не представляет ни для кого никакой угрозы".

Дипломированный юрист Расмия Юсеф Одэ работала заместителем директора некоммерческой организации Arab American Action Network, которая оказывала помощь новым иммигрантам из арабских стран, а также вела борьбу против антимусульманских и антиарабских настроений в американском обществе и занималась вопросами защиты женщин в арабском секторе. В 2010 году она была задержана вместе с еще 22 палестинскими активистами, но никаких обвинений ей предъявлено не было.