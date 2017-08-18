Уточнение о попытке теракта около Барселоны: водитель был убит до наезда на полицейских

Испанские СМИ публикуют уточненную информацию о попытке теракта в барселонском муниципалитете Сан-Жуст-Десверн, где вечером 17 августа, после теракта на бульваре Ла Рамбла, автомобиль попытался сбить полицейских.

- Автомобильный теракт в Барселоне. Фоторепортаж

Спустя короткое время после атаки на бульваре Ла Рамбла, на блокпосте на выезде из Барселоны водитель легкового автомобиля проигнорировал требование полицейских остановиться. Он направил машину на полицейских, сбив троих из них. Полицейские открыли огонь по машине. Сообщалось, что водитель был застрелен. Позже стало известно, что владелец машины не был причастен к наезду на полицейских, так как к тому времени он был зарезан, его труп злоумышленники посадили на пассажирское сиденье, пишет сайт газеты La Vanguardia.