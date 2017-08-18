В результате ДТП на юге Таиланда погибли двое граждан России

В пятницу, 18 августа, поступила информация о том, что в результате ДТП в провинции Сураттхани (на юге Таиланда) погибли двое россиян.

ТАСС приводит сведения, предоставленные таиландской полицией, согласно которым авария произошла поздно вечером в четверг. На нерегулируемом перекрестке в автомобиль, в котором находились двое мужчин из РФ, на большой скорости врезался пикап. От сильного удара машину отбросило в сторону на несколько метров.

Полиция провинции Сураттхани ведет разбирательство по факту ДТП.

По сведениям РИА Новости, в пикапе, который врезался в машину с российскими туристами, находились граждане Таиланда.