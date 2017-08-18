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В мире

Теракт в Турку: уточненные данные о погибших и раненых

время публикации: 19:35 | последнее обновление: 19:35 блог версия для печати фото
Теракт в Турку: уточненные данные о погибших и раненых

В финском городе Турку в пятницу, 18 августа, преступник, вооруженный ножом, атаковал прохожих на площади Кауппатори.

В результате нападения один человек был убит. Спустя некоторое время после нападения стало известно о том, что скончался второй пострадавший в результате теракта. В настоящее время сообщается о двух погибших и восьми раненых.

Полиция открыла огонь по подозреваемому, ранив его в ногу. После этого вооруженный мужчина был задержан.

По свидетельствам очевидцев, в момент происшествия на площади было 50-60 человек; мужчина, вооруженный ножом, громко выкрикнул: "Аллах акбар!", а затем стал атаковать прохожих, в том числе, женщину, катившую детскую коляску. Несколько человек попытались остановить его.

Полиция не подтвердила заявления очевидцев о том, что нападавший выкрикивал: "Аллах акбар!". Мотивы, которыми руководствовался преступник, пока не установлены.

В настоящее время полиция ищет возможных сообщников преступника, центр Турку оцеплен.

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// NEWSru.co.il // В мире // 18 августа 2017 г.
Теракт в финском городе Турку. Один погибший, шестеро раненых







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