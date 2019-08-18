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В мире

Обнаружено тело пропавшей в Эфиопии израильтянки

время публикации: 12:12 | последнее обновление: 15:30 блог версия для печати фото
Айя Наамана
Пустыня Данакиль, Эфиопия
Пустыня Данакиль, Эфиопия

В пустыне Данакиль на севере Эфиопии обнаружено тело 21-летней студентки Техниона Айи Нааманы. Она пропала 16 августа во время экскурсии по пустыне. Девушка сбилась с пути и упала со значительной высоты.

Как пишет Jerusalem Post, в поисковых работах участвовала международная спасательная группа MAGNUS. Ее основатель Хилик Магнус сообщил, что поиски проходили в тяжелых условиях – температура была очень высокой. Пустыня считается одним из самых жарких мест планеты.

Ynet рассказывает, что отец девушки Селим Наамана вылетел в Эфиопию. Трагическую новость он узнал после приземления. Министерство иностранных дел занимается доставкой тела в Израиль.

Редакция NEWSru.co.il попросила историка, фотографа и организатора туров в Эфиопию Эйнат Кляйн прокомментировать этот трагический инцидент. "Поскольку все еще нет официальной информации о том, что конкретно произошло с девушкой, я полагаюсь на сообщения, которые поступают ко мне от моих коллег и команды в Эфиопии. Мой опыт говорит о том, что экспедиции в Данакиль – самые сложные и ответственные, как для туристов, так и для местных организаторов. В эти дни температура воздуха достигает там +54 градусов тепла и очень сухо, а значит, у спасателей/гидов/добровольцев были буквально считанные часы, чтобы обнаружить пропавшую. Насколько я поняла, Айя потерялась в месте, где расположены причудливые соляные формирования, столпы, стенки и т.д., ходить там разрешается только по выделенной тропе из-за опасности обрушения хрупкой породы. Если на каком-то этапе она получила травму, осталась без воды, а организаторы тура покинули местность, недосчитавшись одной клиентки, то шансы на спасение, увы, в летний период очень малы. Пока нет официального заключения, я бы воздержалась от того, чтобы возлагать ответственность на кого-то конкретного, однако это далеко не первый случай смерти в Данакиль, что говорит о том, что и правительству Эфиопии, и организаторам путешествий туда необходимо с огромной ответственностью относиться к туристам и наладить более эффективную систему оповещения и экстренной помощи", – говорит Эйнат Кляйн.



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// NEWSru.co.il // В мире // 17 августа 2019 г.
21-летняя израильтянка пропала в Эфиопии во время путешествия





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