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В мире

США заблокировали в СБ ООН проект резолюции по Иерусалиму

время публикации: 18 декабря 2017 г., 20:01 | последнее обновление: 18 декабря 2017 г., 20:51 блог версия для печати фото
Никки Хейли
Заседание СБ ООН
Иерусалим

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли воспользовалась правом вето, заблокировав в СБ ООН проект резолюции об отмене признания Иерусалима столицей Израиля.

Биньямин Нетаниягу поблагодарил Хейли за поддержку Израиля. "Спасибо, посол Хейли. В дни Хануки Вы говорили, как Маккавей. Вы зажгли свечу правды. Вы развеяли тьму. Один воин победил армию. Правда победила ложь", - написал Нетаниягу в своем Facebook.

В понедельник, 18 декабря, в совете безопасности ООН обсуждался проект предложенной Египтом резолюции о статусе Иерусалима. Согласно предложенному Египтом проекту, "любые решения, меняющие статус, характер или демографический характер святого города Иерусалим, не имеют законной силы в связи с принятыми ранее резолюциями Совета безопасности ООН". США в документе не упоминаются.

Постпред Израиля в ООН Дани Данон выступил с резкой критикой в адрес проекта резолюции по Иерусалиму, представленного на рассмотрение Совета безопасности ООН египетской делегацией.

"Никакое голосование не изменит реального положения вещей – Иерусалим был и останется столицей Израиля. Мы и на этот раз вместе с нашими союзниками продолжим бороться за историческую правду", - заявил Данон.

Тем не менее, 14 из 15 членов СБ, обладающих правом голоса, поддержали формулировки, предложенные Каиром.

За несколько часов до голосования министр иностранных дел в правительстве Махмуда Аббаса Рияд аль-Малики предупредил: если США воспользуются правом вето во время голосования на СБ ООН, палестинская администрация вынесет резолюцию о статусе Иерусалима на голосование на Ассамблее ООН, где США не смогут повлиять на исход голосования.

Телеканал "Аль-Джазира" сообщал, что Турция намерена также вынести на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН резолюцию, осуждающую решение администрации США признать Иерусалим столицей Израиля.



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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 18 декабря 2017 г.
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 18 декабря 2017 г.
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