Politico: администрация Обамы ради соглашения с Ираном сорвала расследование о торговле наркотиками "Хизбаллой" на территории США

Администрация бывшего президента США Барака Обамы, опасаясь срыва ядерного соглашения с Ираном, пыталась помешать расследованию Управления по борьбе с наркотиками (Drug Enforcement Administration, DEA) при американском минюсте, проверявшему связи "Хизбаллы" с контрабандой кокаина на территорию США, пишет издание Politico со ссылкой на бывших и действующих чиновников в американских спецслужбах.

Расследование DEA под кодовым названием "Проект Кассандра" было начато в 2008 году, когда Управление по борьбе с наркотиками получило информацию о том, что "Хизбалла", помимо террористической и политической деятельности на Ближнем Востоке, также занимается торговлей оружием и наркотиками, что приносит террористам около 1 миллиарда долларов годового дохода.

В последующие 8 лет "Проект Кассандра" при помощи еще 30 американских и иностранных спецслужб вел расследование деятельности "Хизбаллы". Агентам удалось доказать, что "Хизбалла", в частности, переправляет большие партии кокаина из Латинской Америки в Западную Африку, Европу и Ближний Восток, а также из Венесуэлы и Мексики в США.

По данным DEA, в преступной деятельности участвовала не только верхушка "Хизбаллы", но и партнеры террористов в Тегеране.

Однако, чем дальше продвигалось расследование, тем больше препятствий чинила "Проекту Кассандра" администрация Барака Обамы, пишет Politico. По словам участников расследования, опрошенных изданием, чиновники министерства финансов и министерства юстиции систематически отклоняли запросы следователей о финансировании расследований, подписании ордеров на обыски и задержания и о наложении экономических санкций.

Министерство юстиции отклоняло и требования "Проекта Кассандра" о предъявлении уголовных обвинений членам "Хизбаллы" и иранским чиновникам, замешанным в преступной деятельности и находящимся на территории США.

Одновременно с этим госдепартамент отказывался требовать выдачи преступников, связанных с "Хизбаллой", из других стран.

"Проект Кассандра" был окончательно закрыт в начале 2016 года, после подписания с Ираном "ядерной сделки".

В феврале 2016 года американское Управление по борьбе с наркотиками сообщало о раскрытии сети "Хизбаллы", которая использовала доходы от торговли наркотиками, поставляемыми из Южной Америки, для финансирования своих боевиков в Сирии и Ливане и закупки вооружений. Расследование было начато в феврале 2015 года. В ходе международной операции, к которой были привлечены правоохранительные органы семи стран, включая Францию, Германию, Италию и Бельгию, были арестованы четыре агента "Хизбаллы". Тогда американский телеканал CNN цитировал эксперта по борьбе с террором Мэтта Левитта из вашингтонского Института ближневосточной политики, который отмечал, что, на фоне разорительной для режима Башара Асада войны в Сирии и экономического кризиса в Иране, "Хизбалла", лишившаяся значительной части финансовой поддержки со стороны своих основных спонсоров, была вынуждена активизировать деятельность по извлечению доходов от контрабанды наркотиков.

Ранее неоднократно сообщалось, что источниками доходов "Хизбаллы" являются: контрабанда драгоценных камней из Африки, торговля подержанными и угнанными автомобилями, контрабанда сигарет и т.д.

В ноябре 2014 года издание O Globo сообщало, что "Хизбалла" наладила связи с крупнейшей бразильской преступной группировкой "Primeiro Comando da Capital" (PCC). Согласно указанному источнику, первые контакты между "Хизбаллой" и PCC начали устанавливаться в 2006 году (накануне Второй ливанской войны). Но только два года спустя правоохранительные органы получили подтверждение подозрений о контактах в тюрьмах Сан-Паулу и Параны между ливанскими террористами и бразильскими криминальными авторитетами. Агенты "Хизбаллы", действующие в районе границ Бразилия, Аргентины и Парагвая, обеспечивали PCC наркотиками и оружием. При этом бразильские преступники не только покупали оружие у арабов, но и обменивали его на взрывчатые вещества. Так, в частности, стало известно, что "Хизбалла" получила от PCC пластичное взрывчатое вещество C-4, похищенное с военного склада в Парагвае. Известно также, что руководство PCC обеспечивало безопасность активистов "Хизбаллы", которые попадали в бразильские тюрьмы.





