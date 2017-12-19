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В мире

СМИ: в перевороте в Зимбабве были замешаны израильские консультанты

время публикации: 18 декабря 2017 г., 08:27 | последнее обновление: 18 декабря 2017 г., 08:42 блог версия для печати фото
СМИ: в перевороте в Зимбабве были замешаны израильские консультанты
СМИ: в перевороте в Зимбабве были замешаны израильские консультанты
СМИ: в перевороте в Зимбабве были замешаны израильские консультанты

По данным телекомпании "Решет", нового президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву, в результате военного переворота сменившего на этом посту Роберта Мугабе, консультировали два израильских политтехнолога.

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Ави Лернер и Офер Инбар, по данным СМИ, были советниками Мнангагвы в области связей со СМИ и социальных сетей и покинули Зимбабве за день до переворота.

Напомним, 15 ноября 2017 года вооруженные силы Зимбабве взяли под контроль столицу, город Хараре. Президент страны Роберт Мугабе и его жена Грейс были посажены под домашний арест, страной начали управлять военные и незадолго до того отправленный в отставку вице-президент Эммерсон Мнангагва, обвинявший жену Мугабе в попытке его отравления.

18 ноября тысячи граждан вышли на улицы Хараре, чтобы приветствовать армию и требовать отставки Мугабе.

21 ноября 93-летний Роберт Мугабе, который правил страной с 1980 года, объявил о своей отставке, получив в ходе переговоров полный иммунитет, сохранение всех активов и недвижимости, а также единовременную выплату в размере 10 млн долларов и президентскую зарплату. После его смерти Грейс Мугабе будет ежемесячно получать половину этой суммы.

24 ноября состоялась инаугурация Эммерсона Мнангагвы.

Роберт Мугабе пришел к власти в 1980 году после победы в гражданской войне против белого правительства Яна Смита. За время правления Мугабе страна, бывшая житницей Африки, превратилась в одно из беднейших государств планеты. Из-за гиперинфляции была отменена национальная валюта, уровень безработицы достиг 80%, а средняя продолжительность жизни в Зимбабве сегодня составляет всего 45,8 лет. Зимбабве находится под действием жестких санкций Евросоюза и США за нарушение прав человека.



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