Foreign Policy: Флинн пытался помешать принятию антиизраильской резолюции в СБ ООН

Генерал-лейтенант армии США в отставке, бывший директор разведывательного управления министерства обороны Майкл Флинн, занявший позже пост советника президента по безопасности, примерно за месяц до инаугурации Дональда Трампа пытался помешать принятию антиизраильской резолюции в Совете безопасности ООН, пишет в издании Foreign Policy известный журналист Колум Линч.

Напомним, что на этой неделе Флинн подал в отставку с поста советника президента США по безопасности после скандала, связанного с его контактами с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Foreign Policy отмечает, что не только Флинн, но и другие члены команды Трампа, пытались еще в период деятельности администрации Барака Обамы добиться поддержки Израиля в Белом доме и не допустить принятия антиизраильской резолюции в ООН. Колум Линч пишет, что при этом игнорировался дипломатический протокол и оказывалось поспешное давление на чиновников, однако команде Трампа не удалось убедить представителей Великобритании, Египта и России в том, что следует отказаться от поддержки антиизраильской резолюцию.

Впрочем, Египет отказался вносить эту резолюцию в СБ ООН. И тогда израильские СМИ писали о том, что Каир, возможно, принял это решение под давлением со стороны Трампа.

Колум Линч высказывает предположение, что нетрадиционная дипломатия Флинна была изначально скоординирована с Трампом, стремившимся установить новые отношения с рядом стран. И, если это так, то Флинн не является изгоем, действовавшим без ведома вышестоящего начальства, пишет журналист.

Некий дипломат в СБ ООН, пожелавший сохранить анонимность, заявил редакции Foreign Policy, что в тот период давление оказывалось и со стороны Израиля, и со стороны будущей администрации Трампа.

В статье, помимо прочего, упоминаются контакты Флинна с послами Уругвая и Малайзии в СБ ООН. Утверждается, что им было предложена не выносить на голосование данную резолюцию, а в случае голосования воздержаться от осуждения Израиля.

Резолюция, принятая 23 декабря 2016 года Советом безопасности ООН, осуждала всю израильскую поселенческую деятельность "за зеленой чертой", то есть, строительство в Иудее и Самарии (в тексте проекта резолюции "Западный берег реки Иордан") и на спорных территориях в Иерусалиме (в тексте резолюции "Восточный Иерусалим"). Проект резолюции призывал Израиль к полному и незамедлительному прекращению поселенческой деятельности "на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим". Вдобавок, резолюция призывает все страны мира проводить различие между территорией Израиля в границах на момент 4 июля 1967 года и "оккупированными территориями", а также категорически отрицает возможность признать какие-либо изменения на этих территориях, осуществленные после этой даты.

Авторы этой резолюции отнесли к "оккупированным территориям" не только арабские, но и многие еврейские кварталы Иерусалима, находящиеся за так называемой "зеленой чертой" (среди этих кварталов оказываются Гило, Ар Хома, Рамот, Писгат-Зеэв, Тальпиот и другие). Власти Израиля под "Восточным Иерусалимом" подразумевают только арабские кварталы столицы.

Антиизраильская резолюция была утверждена при поддержке 14 из 15 стран, входящих в СБ ООН. США воздержались от голосования, не воспользовавшись правом вето (впервые с 1980 года). За принятие этой резолюции проголосовали: Китай, Франция, Великобритания, Россия, Украина, Египет, Япония, Малайзия, Испания, Новая Зеландия, Венесуэла, Сенегал, Ангола и Уругвай. После того, как Египет не стал вносить эту резолюцию на голосование в СБ ООН, антиизраильская резолюция была поставлена на голосование Новой Зеландией, Сенегалом, Малайзией и Венесуэлой.