Вторая волна: 25 еврейских объектов в США получили предупреждение о бомбе

Не менее двадцати пяти еврейских объектов на территории девяти американских штатов получили предупреждение о заложенной в здании бомбе – уже во второй раз за последние десять дней.

Об этом пишет в среду, 18 января, агентство еврейских новостей JTA.

Пол Голденберг, директор организации Secure Community Networks, аффилированной с Федерацией еврейских общин Северной Америки, сообщил, что предупреждения были получены в общинных центрах, школах и других учреждениях в Майами, Эдисоне, Нью-Джерси, Цинциннати, Олбани, Нью-Йорке, Нэшвилле, Бостоне, Детройте, Уэст-Хартфорде и Орландо. Часть из них были эвакуированы – в рамках требований местных законов.

В отличие от прошлого раза, некоторые телефонные звонки не были записаны заранее – с представителями учреждений говорили анонимы.

Напомним, что 9 января не менее шестнадцати еврейских общинных центров и других еврейских объектов на территории семи американских штатов получили предупреждение о заложенной в этих зданиях бомбе.

По мнению экспертов, эти предупреждения, оказавшиеся фальшивкой, были записаны в разных странах с использованием технологий, меняющих тембр голоса, и исходили из одного источника. Голденберг не перечислил эти штаты, однако ряд американских СМИ называют в их числе Флориду, Мэриленд, Теннеси, Южную Каролину, Делавэр и Нью-Джерси.

В связи с этими предупреждениями сотни людей были эвакуированы, в том числе несколько детских садов и учреждений для пожилых людей. Отмечается, что эвакуация была проведена не в связи с реальной опасностью, а в рамках разработанного на этот случай протокола.

Днем ранее полиция графства Майами-Дейд, штат Флорида, сообщила об эвакуации учеников и персонала частной еврейской школы Alper JCC из-за "хлопка, похожего на взрыв". Причины происшествия остаются пока не ясными. Ранее были эвакуированы посетители еврейского центра из-за сообщения о взрывном устройстве.