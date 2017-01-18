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В мире

В Боливии разбился автобус, не менее 13 погибших

время публикации: 05:56 | последнее обновление: 05:56 блог версия для печати фото

Во вторник, 17 января, в боливийском департаменте Тариха перевернулся пассажирский автобус, в котором находились около 50 человек.

Полиция сообщает, что водитель, по всей видимости, не справился с управлением после отказа тормозов, автобус на высокой скорости врезался в металлические заграждения и перевернулся.

По данным агентства ABI, в результате аварии погибли не менее 13 человек, в больницы были доставлены 32 пострадавших.

В сообщении также отмечается, что разбился автобус, произведенный компанией Volvo в 1980 году. Таким образом, он находился в эксплуатации 36-37 лет.

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