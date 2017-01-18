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В мире

В центральной Италии произошло землетрясение магнитудой 5,4

время публикации: 11:44 | последнее обновление: 11:48 блог версия для печати фото
В центральной Италии произошло землетрясение магнитудой 5,4

В среду, 18 января, в центральной части Италии произошло землетрясение магнитудой 5,4, которое ощущалось в Риме.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр передает, что эпицентр землетрясения находился примерно в 100 км северо-восточнее Рима. Очаг залегал на глубине 10 км.

Сообщений о разрушениях или пострадавших пока не поступало.

Напомним, что 30 октября 2016 года в Италии произошло самое сильное землетрясение в этой стране за последние 35 лет – магнитудой 6,5. В течение суток после первого землетрясения были зафиксированы более 200 вторичных подземных толчков магнитудой до 5. Но, по счастливому стечению обстоятельств, никто не погиб.

24 августа 2016 года в результате серии землетрясений магнитудой до 6,2 в центральной Италии погибли около 300 человек. Были частично разрушены коммуна Аккумоли, поселок Пескара-дель-Тронто, коммуна Аркуата-дель-Тронто, коммуна Мальтиньяно и городок Аматриче.

В мае 2012 года жертвами землетрясения на севере Италии стали десятки людей, тогда магнитуда не превышала 6. В апреле 2009 года в результате землетрясение магнитудой 6,3 в центре Италии погибли около 300 человек, более прочих пострадали город Л'Акуила и деревни в районе Абруццо.

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Среда, 18 января 2017 г.
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