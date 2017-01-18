18 января 2017 г.
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В мире

Спикер Совфеда РФ: "Закон Димы Яковлева" – предмет дипломатического торга

время публикации: 17:01 | последнее обновление: 17:01 блог версия для печати фото
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

Так называемый "Закон Димы Яковлева" может стать предметом дипломатического торга России и США в попытках наладить двусторонние отношения. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в среду, что закон, запрещающий американским семьям усыновлять детей из России, может быть отменен, сообщает 18 января сайт NEWSru.com.

В заявлении Матвиенко подчеркивается речь идет о "готовности к диалогу" с новой администрацией Белого дома, а не о реакции на решение Европейского суда по правам человека, признавшего неправомочность "Закона Димы Яковлева".

"Мы готовы к диалогу с властями США и по этому закону. Если они дадут гарантии того, что здоровье наших детей, жизнь, права наших детей будут обеспечены, если поймут, что необходимо сотрудничество с дипломатическими представителями, представителями власти РФ по контролю за тем, как живут наши дети, будет диалог, будет постоянно даваться информация, то все можно вернуть "на круги своя". Это не самоцель – держать этот закон", приводит слова Матвиенко информационное агентство "Интерфакс".

Глава верхней палаты парламента прокомментировала решение суда в Страсбурге, заявив, что постановление по "закону Димы Яковлева" имеет отдаленное отношение к праву. "Это решение далеко от права, в том числе международного права, потому что США не являются частью Европейской конвенции, они подписали Конвенцию ООН о защите детей, но ее так и не ратифицировали", – напоминает Матвиенко.

Впрочем, МИД РФ придерживается другого мнения и не видит оснований для корректировки или отмены закона о запрете на усыновление российских детей американцами. Так вердикт международного суда прокомментировал уполномоченный внешнеполитического ведомства по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов.

Ранее на этой неделе Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал неправомерным запрет на процедуру усыновления детей в американские семьи в рамках так называемого "закона Димы Яковлева", принятого в России. Текст этого вердикта опубликован во вторник, 17 января, на официальном сайте ЕСПЧ.

Иски по данному делу были поданы от имени 45 граждан США и 27 детей – граждан РФ, которым было отказано в усыновлении на этапе оформления данной процедуры, напоминает сайт телеканала "Дождь".

Согласно решению суда, "закон Димы Яковлева" нарушает статьи 3, 8 и 14 Конвенции о защите прав человек и основных свобод. Суд также постановил выплатить по 22 жалобам компенсацию в размере трех тысяч долларов и обязал Россию покрыть издержки заявителей в размере 600 долларов.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 17 января 2017 г.
Суд в Страсбурге признал незаконным запрет на усыновление российских детей
// NEWSru.co.il // В мире // 26 декабря 2016 г.
Детский омбудсмен назвала условие пересмотра "закона Димы Яковлева"
// NEWSru.co.il // Пресса // 18 мая 2016 г.
The Daily Beast: власти РФ пытаются обменять "закон Магнитского" на "закон Димы Яковлева"







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Среда, 18 января 2017 г.
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