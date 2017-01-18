Стрельба в американском колледже в Монтеррей: 12-летний школьник убил троих человек

В среду после полудня стало известно, что 12-летний учащийся колледжа Americano del Noreste в мексиканском городе Монтеррей, штат Нуэво Леон, открыл стрельбу на территории этого учебного заведения, в результате чего погибли три человека – два школьника и учитель.

По другим данным, эти люди были ранены, пишет 18 января газета El Pais со ссылкой на представителя охраны Альдо Фаши.

Местные СМИ также сообщают, что юный злоумышленник затем выстрелил в себя, но была ли это попытка самоубийства или же несчастный случай остается пока не известным.

В колледж прибыли бригады скорой медицинской помощи и и вооруженные полицейские.

Причины этой трагедии расследуются, в полиции предполагают, что школьник был возмущен порядками в колледже.