Лидера неонацистов США разоблачили пользователи: он женат на еврейке

Разработчик веб-сайтов Майк Енох из Нью-Йорка, ведущий популярного неонацистского блога The Right Stuff, где говорится об убийстве евреев с использованием нацистской лексики, покинул эту "работу" после того, как в интернет "слили" информацию о его жене-еврейке.

Об этом пишет в среду, 18 января, сайт газеты The Jerusalem Post.

Енох, чье настоящее имя Майк Пейнович, также ведет еженедельный подкаст The Daily Shoah той же тематики, который регулярно слушают около 100.000 человек.

Пейнович – один из трех наиболее влиятельных фигур движения "Альтернативные правые" (Alt-Right ), наряду с создателем Daily Stormer Эндрю Энглином и Ричардом Спенсером, президентом Института национальной политики, оплота белых расистов.