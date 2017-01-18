Именем Дональда Трампа назвали моль

Обнаруженный в Калифорнии новый вид моли, благодаря золотистому оперению на голове, был назван в честь будущего 45-го президента США Дональда Трампа, сообщает Bloomberg.

Neopalpa donaldtrumpi такая крошечная, что ее размах крыльев достигает чуть больше сантиметра. Моль водится в американском штате Калифорния и в мексиканском штате Нижняя Калифорния.

Канадский ученый Ватрик Назари, открывший новый вид моли и давший ему имя избранного президента, надеется, что его решение побудит Трампа уделять больше внимания к проблемам экологии.