18 января 2017 г.
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В мире

Именем Дональда Трампа назвали моль

время публикации: 14:22 | последнее обновление: 14:22 блог версия для печати фото
Именем Дональда Трампа назвали моль

Обнаруженный в Калифорнии новый вид моли, благодаря золотистому оперению на голове, был назван в честь будущего 45-го президента США Дональда Трампа, сообщает Bloomberg.

Neopalpa donaldtrumpi такая крошечная, что ее размах крыльев достигает чуть больше сантиметра. Моль водится в американском штате Калифорния и в мексиканском штате Нижняя Калифорния.

Канадский ученый Ватрик Назари, открывший новый вид моли и давший ему имя избранного президента, надеется, что его решение побудит Трампа уделять больше внимания к проблемам экологии.

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Среда, 18 января 2017 г.
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