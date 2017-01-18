Кандидат в послы ООН Никки Хейли обвинила эту структуру в преследовании Израиля

Губернатор штата Южная Каролина Никки Хэйли, которую избранный президент США Дональд Трамп планирует назначить на пост главы американской делегации в ООН, обвинила эту структуру в последовательном преследовании Израиля.

Об этом сообщает в среду, 18 января, новостное агентство Reuters.

Этот комментарий был получен изданием в преддверии слушаний по данному назначению в Сенате США, которое намечено на среду.

"Нигде провалы ООН не были столь возмутительны, как в вопросе Израиля, ближайшего союзника США, в отношении которого она демонстрирует систематическую предубежденность" – приводит агентство слова Хейли.

Напомним, что резолюция №2334, поставленная на голосование Новой Зеландией, Сенегалом, Малайзией и Венесуэлой и принятая 23 декабря 2016 года Советом безопасности ООН, осуждает всю израильскую поселенческую деятельность "за зеленой чертой", то есть, строительство в Иудее и Самарии (в тексте проекта резолюции "Западный берег реки Иордан") и на спорных территориях в Иерусалиме (в тексте резолюции "Восточный Иерусалим"). Проект резолюции призывал Израиль к полному и незамедлительному прекращению поселенческой деятельности "на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим".

Вдобавок, резолюция призывает все страны мира делать различие между территорией Израиля в границах на момент 4 июля 1967 года и "оккупированными территориями", а также категорически отрицает возможность признать какие-либо изменения на этих территориях, осуществленные после этой даты.

Авторы этой резолюции относят к "оккупированным территориям" не только арабские, но и многие еврейские кварталы Иерусалима, находящиеся за так называемой "зеленой чертой" (среди этих кварталов оказываются Гило, Ар Хома, Рамот, Писгат-Зеэв, Тальпиот и другие). Власти Израиля под "Восточным Иерусалимом" подразумевают только арабские кварталы столицы.

Антиизраильская резолюция была утверждена при поддержке 14 из 15 стран, входящих в СБ ООН. США воздержались от голосования, не воспользовавшись правом вето (впервые с 1980 года). За принятие этой резолюции проголосовали: Китай, Франция, Великобритания, Россия, Украина, Египет, Япония, Малайзия, Испания, Новая Зеландия, Венесуэла, Сенегал, Ангола и Уругвай.

Хейли также заявила, что США не могут доверять России и должны увидеть "позитивные шаги" прежде, чем Белый дом облегчит санкционное бремя. "Россия пытается играть мускулами прямо сейчас, вот что она делает. И я думаю, что мы должны постоянно быть настороже, и не считаю, что можем им верить", – приводит новостное агентство Reuters слова будущего посла.