Последняя пресс-конференция Барака Обамы: Россия, Израиль и Челси Мэннинг

В среду после полудня по местному времени уходящий президент США Барак Обама дал свою последнюю пресс-конференцию в качестве главы государства, в ходе которой ответил на вопросы журналистов о порядке передачи власти Дональду Трампу, а также о помиловании ряда граждан США, обвиненных в преступлениях против безопасности Соединенных Штатов и их союзников.

В числе помилованных оказались Челси Мэннинг (имя при рождении Брэдли Мэннинг) – основной информатор сайта WikiLeaks, приговоренная к 35 годам лишения свободы. Она выйдет на свободу в мае 2017 года после 7 лет заключения.

Президент утверждал, что он досконально разобрался с этим делом и счел уместным сократить срок их пребывания под стражей.

Он также рассказал о своих взаимоотношениях с Россией и ее президентом Владимиром Путиным. Обама заявил, что был настроен на конструктивный подход к сотрудничеству, однако столкнулся с "возвратом к духу соперничества", царившему в период холодной войны.

Обама напомнил об ущемлении интересов Украины, которая подверглась военному вмешательству со стороны РФ, нарушившей международные нормы. Он пообещал снять санкции, как только эти действия прекратятся, и выразил надежду на то, что новому президенту, Дональду Трампу, удастся возобновить диалог с россиянами.

Президент напомнил, что крупные державы не должны позволять себе насилие в отношении более слабых стран, признав, что США не всегда придерживались этих стандартов. Он, впрочем, уверен, что и в этих случаях его страна оказывалась "на правильной стороне".

На вопрос о том, поддерживает ли он тех членов Демократической партии, которые намерены пропустить инаугурацию Трампа, Обама заявил, что его контакты с новым президентом были "добрыми и сердечными". Он сообщил, что дал ему ряд советов и рекомендаций, необходимых для гладкой передачи власти, однако признает за Трампом право реализовывать свое видение и формировать его с помощью собственных советников, подчеркнув, что управление такой большой страной должна осуществляться не одним человеком, а командой.

Обама пообещал, что на инаугурации он и его супруга Мишель будут присутствовать, и сообщил, что нуждается в отпуске, во время которого он проведет время с семьей и "переработает полученный опыт".

Президент также коснулся возобновления дипломатических отношений с Кубой, подчеркнув, что считает это крупным достижением, несмотря на несогласие со многими аспектами внутренней политики в этой стране. Но он убежден, что открытое общение с американцами внесет серьезные улучшения в их положение.

В ответ на вопрос об антизраильской резолюции, за которую его многие критикуют, Обама заявил, что его беспокоит палестино-израильский конфликт. Он убежден, что сложившееся статус-кво не устраивает ни Израиль, ни палестинцев, ни США, и он потратил много усилий, чтобы добиться прогресса.

Обама признал, что стороны нельзя заставить заключить мир, но можно создавать для этого необходимые условия, чем он и занимался, по его словам, на посту президента. Он понимает, и ограниченность возможностей Аббаса, и страх Израиля, но возможности для него остаться еврейским и демократическим государством в условиях оккупации не видит.