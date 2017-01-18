Обама помиловал информатора WikiLeaks и генерала, "слившего" сведения о вирусе Stuxnet

Во вторник, 17 января, за несколько дней до окончания своей президентской каденции Барак Обама объявил о помиловании ряда граждан США, обвиненных в преступлениях против безопасности Соединенных Штатов и их союзников.

В числе помилованных оказались Челси Мэннинг (имя при рождении Брэдли Мэннинг) – основной информатор сайта WikiLeaks, приговоренная к 35 годам лишения свободы. Она выйдет на свободу в мае 2017 года после 7 лет заключения.

Гражданин США и Великобритании Брэдли Мэннинг, сотрудник ЦРУ, специализацией которого являлся анализ разведданных, был арестован в окрестностях Багдада в конце 2010 года. Ему предъявили обвинение, содержащее множество пунктов, в числе которых было хищение важных государственных документов и передача их врагу. Мэннинг признал, что он передал Wikileaks сотни тысяч секретных документов, в том числе переписку американских дипломатов, но настаивал на том, что своими действиями он стремился содействовать дискуссии о внешней политике в американском обществе. Он передал видеозапись расстрела более 10 человек с американского вертолета Apache в Багдаде в 2007 году, разгласил 470 тыс. полевых донесений американских военных из Ирака и Афганистана и 250 тыс. депеш, переправленных из-за границы в Вашингтон американскими дипломатами.

В рамках следствия Мэннинг прошел психиатрическую экспертизу, результаты которой свидетельствовали о том, что он находился в состоянии стресса в связи с враждебным окружением и проблемой гендерной идентификации. Психиатр сообщил, что Мэннинг обдумывал операцию по смене пола, и рассылал свои фотографии в женском платье, белокуром парике и с помадой на губах. Он также утверждал, что подсудимый выбрал военную карьеру в надежде, что армия сделает его настоящим мужчиной.

Уже в заключении Брэдли Мэннинг начал процедуры по смене пола и сменил имя на Челси Мэннинг, потребовав, чтобы к нему отныне обращались как к женщине.

Также президентом США 17 января 2017 года был помилован генерал Джеймс Картрайт, ранее занимавший пост заместителя главы Объединенного комитета начальников штабов, который в октябре 2016 года признал свою вину в утечке информации относительно американо-израильской программы выведения из строя иранской системы обогащения урана. Тогда Картрайт рассказал, что лгал сотрудникам ФБР, пытаясь скрыть свою роль в "сливе" информации о вирусе Stuxnet, запущенном в иранские компьютеры и затормозил ядерные разработки Исламской республики.

Расследование против Картрайта началось после того, как в июне 2012 года The New York Times анонсировала книгу своего журналиста Дэвида Сэнджера о кибервойне против Ирана. Издание сообщило, что Управление национальной безопасности США (NSA) и подразделение 8200 военной разведки ЦАХАЛа разработали вирус Stuxnet в рамках кампании кибер-атак, известной под кодовым названием "Олимпийские игры".

Джеймс Картрайт в 2007-2011 годах занимал должность заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов, то есть, был вторым человеком в рядах вооруженных сил США.

Вирус Stuxnet, обнаруженный в 2010 году, нанес серьезный ущерб ядерной программе Ирана. Как полагают эксперты, с его помощью были выведены из строя до трети иранских центрифуг для обогащения урана. Приговор по делу Картрайта должны были вынести в январе 2017 года. Генералу грозило незначительное наказание: от 500 долларов штрафа до полугода лишения свободы. Но сам факт уголовного преследования столь высокопоставленного офицера был беспрецедентным.





