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В мире

Обама помиловал информатора WikiLeaks и генерала, "слившего" сведения о вирусе Stuxnet

время публикации: 05:32 | последнее обновление: 05:47 блог версия для печати фото
Барак Обама
Брэдли Мэннинг. 30 июля 2013 года
Генерал Джеймс Картрайт

Во вторник, 17 января, за несколько дней до окончания своей президентской каденции Барак Обама объявил о помиловании ряда граждан США, обвиненных в преступлениях против безопасности Соединенных Штатов и их союзников.

В числе помилованных оказались Челси Мэннинг (имя при рождении Брэдли Мэннинг) – основной информатор сайта WikiLeaks, приговоренная к 35 годам лишения свободы. Она выйдет на свободу в мае 2017 года после 7 лет заключения.

Гражданин США и Великобритании Брэдли Мэннинг, сотрудник ЦРУ, специализацией которого являлся анализ разведданных, был арестован в окрестностях Багдада в конце 2010 года. Ему предъявили обвинение, содержащее множество пунктов, в числе которых было хищение важных государственных документов и передача их врагу. Мэннинг признал, что он передал Wikileaks сотни тысяч секретных документов, в том числе переписку американских дипломатов, но настаивал на том, что своими действиями он стремился содействовать дискуссии о внешней политике в американском обществе. Он передал видеозапись расстрела более 10 человек с американского вертолета Apache в Багдаде в 2007 году, разгласил 470 тыс. полевых донесений американских военных из Ирака и Афганистана и 250 тыс. депеш, переправленных из-за границы в Вашингтон американскими дипломатами.

В рамках следствия Мэннинг прошел психиатрическую экспертизу, результаты которой свидетельствовали о том, что он находился в состоянии стресса в связи с враждебным окружением и проблемой гендерной идентификации. Психиатр сообщил, что Мэннинг обдумывал операцию по смене пола, и рассылал свои фотографии в женском платье, белокуром парике и с помадой на губах. Он также утверждал, что подсудимый выбрал военную карьеру в надежде, что армия сделает его настоящим мужчиной.

Уже в заключении Брэдли Мэннинг начал процедуры по смене пола и сменил имя на Челси Мэннинг, потребовав, чтобы к нему отныне обращались как к женщине.

Также президентом США 17 января 2017 года был помилован генерал Джеймс Картрайт, ранее занимавший пост заместителя главы Объединенного комитета начальников штабов, который в октябре 2016 года признал свою вину в утечке информации относительно американо-израильской программы выведения из строя иранской системы обогащения урана. Тогда Картрайт рассказал, что лгал сотрудникам ФБР, пытаясь скрыть свою роль в "сливе" информации о вирусе Stuxnet, запущенном в иранские компьютеры и затормозил ядерные разработки Исламской республики.

Расследование против Картрайта началось после того, как в июне 2012 года The New York Times анонсировала книгу своего журналиста Дэвида Сэнджера о кибервойне против Ирана. Издание сообщило, что Управление национальной безопасности США (NSA) и подразделение 8200 военной разведки ЦАХАЛа разработали вирус Stuxnet в рамках кампании кибер-атак, известной под кодовым названием "Олимпийские игры".

Джеймс Картрайт в 2007-2011 годах занимал должность заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов, то есть, был вторым человеком в рядах вооруженных сил США.

Вирус Stuxnet, обнаруженный в 2010 году, нанес серьезный ущерб ядерной программе Ирана. Как полагают эксперты, с его помощью были выведены из строя до трети иранских центрифуг для обогащения урана. Приговор по делу Картрайта должны были вынести в январе 2017 года. Генералу грозило незначительное наказание: от 500 долларов штрафа до полугода лишения свободы. Но сам факт уголовного преследования столь высокопоставленного офицера был беспрецедентным.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 5 ноября 2016 г.
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// NEWSru.co.il // В мире // 19 октября 2016 г.
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// NEWSru.co.il // В мире // 6 июля 2016 г.
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// NEWSru.co.il // В мире // 21 августа 2013 г.
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