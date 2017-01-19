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В мире

Самолет с 300 пассажирами на борту вынужденно сел в Красноярске из-за проблем с туалетами

время публикации: 18 января 2017 г., 23:52 | последнее обновление: 00:00 блог версия для печати фото
Самолет с 300 пассажирами на борту вынужденно сел в Красноярске из-за проблем с туалетами

В аэропорту Красноярска вечером в среду, 18 января, совершил вынужденную посадку пассажирский самолет Boeing авиакомпании Pegas Fly, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

Авиалайнер, на борту которого находились около 300 пассажиров, выполнял рейс по маршруту Пермь – Камрань (Вьетнам).

Как сообщил источник в экстренных службах региона, по предварительным данным, у самолета оказались засорены все туалеты, в связи с чем продолжать полет стало невозможным.

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