Лидер AfD назвал Мемориал жертвам Холокоста в Берлине "памятником национальному позору"

Бьорн Хеке, лидер ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) в Тюрингии, оказался в центре скандала после того, как подверг критике Мемориал жертвам Холокоста в Берлине. В ходе выступления перед своими сторонниками он заявил: "Немцы – единственный народ на планете, который установил памятник своему позору в столице страны".

Об этом пишет в среду, 17 января, сайт новостной службы ВВС .

Это высказывание осудили ряд политиков и, в частности, глава правительства федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелоу, который напомнил, что лидер AfD не впервые использует в своих речах "нацистскую терминологию".

На волне миграционного кризиса недавно образованная партия AfD приобретает все большую популярность и продемонстрировала высокие показатели на региональных выборах. В частности, на выборах местного правительства в федеральной земле Саксония-Ангальт, ранее входившей в состав ГДР, представители AfD получили 24,2% голосов, заняв второе место по популярности и совсем немного отстав от ХДС Меркель, набравшей 29%. В шестнадцати других регионах эта партия также заметно увеличила свое представительство.

В программе AfD содержится, среди прочих, и пункт, требующий всемерно препятствовать нелегальной иммиграции – вплоть до использования полицией огнестрельного оружия против мигрантов, как утверждали ряд СМИ. Это высказывание вызвало решительное осуждение со стороны германских политиков левого толка, а также представителей полиции. Впрочем, позже активисты этой партии опровергли данное утверждение, заявив, что их лидер назвала такой шаг "крайней мерой".

В январе прошлого года в интервью газете Mannheimer Morgen лидер AfD Фрауке Петри подчеркнула, что полиция должна остановить поток мигрантов, пытающихся проникнуть в Германию из Австрии.

Петри местная пресса сравнивает с Дональдом Трампом и Марин Ле Пен, а эксперты подчеркивают, что успех партии возрастает на волне недовольства политикой Меркель, практикующий режим открытых дверей для нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки.

"Германия столкнулась с фундаментальными проблемами, что и стало причиной нашей популярности. Сегодня мы стремимся вызвать другие партии к открытой и конструктивной дискуссии на важные темы", – заявила Петри в интервью телеканалу ARD.

Политический истеблишмент, со своей стороны, стремится не допустить AfD во властные структуры. Петри же претендует на роль лидера оппозиции, противостоящей "политическому картелю".