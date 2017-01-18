Срок пребывания Сноудена в России продлен еще на несколько лет

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, сможет остаться в России еще "на пару лет". Об этом заявила в Facebook пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова.

Глава пресс-службы МИД РФ выступила с этим заявлением в ответ на призывы в адрес Путина со стороны бывших высокопоставленных сотрудников американских спецслужб сделать подарок избранному президенту Дональду Трампу, выдав США Сноудена.

Захарова написала об этом вскоре после того, как стало известно о решении президента США Барака Обамы помиловать Челси Мэннинг – основного информатора сайта WikiLeaks, приговоренную к 35 годам лишения свободы. Она выйдет на свободу в мае 2017 года после 7 лет заключения.