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В мире

Срок пребывания Сноудена в России продлен еще на несколько лет

время публикации: 09:42 | последнее обновление: 09:42 блог версия для печати фото
Эдвард Сноуден

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, сможет остаться в России еще "на пару лет". Об этом заявила в Facebook пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова.

Глава пресс-службы МИД РФ выступила с этим заявлением в ответ на призывы в адрес Путина со стороны бывших высокопоставленных сотрудников американских спецслужб сделать подарок избранному президенту Дональду Трампу, выдав США Сноудена.

Захарова написала об этом вскоре после того, как стало известно о решении президента США Барака Обамы помиловать Челси Мэннинг – основного информатора сайта WikiLeaks, приговоренную к 35 годам лишения свободы. Она выйдет на свободу в мае 2017 года после 7 лет заключения.

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// NEWSru.co.il // В мире // 18 января 2017 г.
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Среда, 18 января 2017 г.
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