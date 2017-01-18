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В мире

Бывшая участница телешоу, обвинившая Трампа в домогательствах, подала иск в суд

время публикации: 06:20 | последнее обновление: 06:22 блог версия для печати фото
Саммер Зервос

Во вторник, 17 января, американка Саммер Зервос, снимавшаяся в 2006 году в пятом сезоне реалити-шоу "Ученик", подала судебный иск против избранного президента США Дональда Трампа, обвинив его в сексуальных домогательствах, сообщает NBC News.

Исковое заявление было представлено журналистам на специально созванной пресс-конференции в Лос-Анджелесе адвокатом Глорией Оллред, представляющей интересы не только Саммер Зервос, но и ряда других женщин, обвиняющих Трампа в домогательствах.

Зервос на данном этапе готова отозвать иск, если Трамп признает, что обошелся с ней неподобающим образом. По словам истицы, в 2007 году, когда она встретилась с Трампом, чтобы обсудить возможность трудоустройства, миллиардер ее домогался.

Как напоминает сайт Heavy, Дональд Трамп эти обвинения категорически отвергает и обвиняет Зервос во лжи.

Напомним, что Трампа в сексуальных домогательствах накануне выборов президента США обвиняли более десяти женщин. Но дело Зервос может стать первым из этого ряда, которое дойдет до суда.

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